인천시, 식생활 취약계층에 먹거리 기본보장 시범 운영

먹거리 기본보장 시범사업. 인천시 제공

인천에서는 시 기부식품등지원센터(광역푸드뱅크)가 참여해 매주 수요일 오전 10∼12시 인천사회복지회관 1층에서 시범 운영한다. 생계가 어려운 시민 누구나 방문하면 매주 50명 범위에서 별도의 신청 절차 없이 라면, 즉석밥, 조미김 등 1인당 3∼5개 품목(2만원 상당)의 먹거리·생필품을 지원받을 수 있다.