빚 갚고, 세입 늘리고…화천군 재정 분석 전국 최우수

화천군청 전경

이는 지방 교부세, 순세계 잉여금 등 세입이 전년 대비 638억원(9%) 증가했고, 동시에 지방세 및 세외수입 등 자체 수입과 각종 공모사업을 통한 예산 확보, 국·도비 보조금 등 이전수입이 증가한 데 따른 것이다.