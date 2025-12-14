오세훈 “내 집 마련 꿈, 10·15 대책에 짓밟혀”

오세훈 서울시장. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 “내 집 마련이라는 가장 평범하고도 절실한 꿈이 10·15 대책이라는 이름 아래 짓밟히고 있다”며 정부에 정비사업 및 대출 규제 완화를 촉구했다.