인천시, 연안정비사업 4개 지구 예산 149억 확보

제3차 연안정비계획 신규사업. 인천시 제공

시는 이번 고시를 기반으로 지속가능한 연안환경을 조성할 수 있도록 해안 침식에 선제적으로 대응하고 시민 안전과 연안환경 보전을 위한 정책 추진에 속도를 낼 계획이다.

해수면 상승과 산업·항만·주거단지 확충 등으로 해안선 변화가 가속화되며 침식 피해 또한 심화되고 있다. 이에 시는 지역 특성과 현장 상황을 근거로 해수부와 지속적으로 협의를 진행했고 모래울동 19억원, 왕산 77억원, 용유 2억6000만원, 소이작항 4억4000만원 등 연안정비사업을 위한 국비 103억원까지 확보했다.

이와 함께 시는 해안지역의 조수 재난(대조기) 대응력 강화를 위한 관리계획을 수립·운영하고 있다. 침수 우려 지역은 자연재해저감 종합계획과 연계한 재정지원 방안도 검토 중이다.