주담대, 1년 9개월만에 뒷걸음…믿을 건 마통 뿐?
10·15 등 각종 규제로 주택담보대출 한도가 줄자 그 여파로 주요 시중은행의 마이너스통장(신용 한도대출) 사용액이 약 3년 만에 최대 규모로 불었다. 주택뿐 아니라 주식·금·가상화폐 등 다양한 종류의 자산 투자에 활용되는 것으로 추정된다. 당분간 마통 중심 신용대출 증가세가 이어질 것으로 보인다.
14일 금융권에 따르면 5대 은행(KB·신한·하나·우리 NH농협)의 11일 기준 개인 마통 잔액은 40조7582억원으로 집계됐다. 실제로 사용된 마이너스통장 대출의 잔액으로, 11월 말(40조837억원) 이후 불과 열흘 남짓에 6745억원 늘었다. 역대 월말 잔액과 비교했을 때 2022년 12월 말(42조546억원) 이후 최대다.
5대 은행의 마통 잔액은 저금리를 바탕으로 ‘영끌’(영혼까지 끌어모아 주택 구입)·‘빚투’(대출로 투자)가 한창이던 2021년 4월 말 52조8956억원까지 늘었다. 2023년 2월 말 이후 줄곧 30조원대에 머물다가 규제 풍선 효과와 빚투 열풍 등에 지난달 말 다시 40조원대에 올라섰다. 이달 들어 마통 잔액은 하루 평균 613억원꼴로 불었는데, 이는 11월(+205억원)의 약 3배에 이른다.
주택담보대출은 줄고 있다. 5대 은행의 전체 가계대출 잔액은 11일 현재 768조3134억원으로, 이달 들어 1790억원 늘어나는 데 그쳤다. 하루 평균 증가액(+163억원)이 11월(+504억원)의 약 3분의 1에 불과해 정체 상태다.
주택담보대출(610조8646억원)의 경우 전월 말(611조2857억원)과 비교해 4211억원이나 줄었다. 최종적으로 이달 주택담보대출 역(-)성장이 확정될 경우 2024년 3월(-4494억원) 이후 1년 9개월 만에 처음이다.
신용대출은 이달 들어서만 이미 659억원(105조5646억원→106조1705조원) 더 늘었다. 일평균 증가 속도(+551억원)도 11월(+277억원)의 거의 두 배에 이른다.
은행 관계자는 “연말 은행권의 가계대출 총량 관리 강화로 주요 은행들에서 사실상 올해 연내 실행될 주택담보대출 취급이 중단된 가운데 상환만 이뤄지는 상태”라며 “주택담보대출의 경우 내년 초에야 회복될 수 있을 것”이라고 말했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
