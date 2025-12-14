주담대, 1년 9개월만에 뒷걸음…믿을 건 마통 뿐?

10·15 등 각종 규제로 주택담보대출 한도가 줄자 그 여파로 주요 시중은행의 마이너스통장(신용 한도대출) 사용액이 약 3년 만에 최대 규모로 불었다.

14일 금융권에 따르면 5대 은행(KB·신한·하나·우리 NH농협)의 11일 기준 개인 마통 잔액은 40조7582억원으로 집계됐다.

주택담보대출은 줄고 있다.