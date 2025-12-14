환율 이달 평균 1470원 넘었다…외환위기 이후 ‘최고’
이달 원·달러 환율 평균이 1470원을 넘어 외환위기 이후 월간 기준 최고 수준으로 치솟았다. 달러 가치가 하락하는데도 ‘서학 개미’와 국민연금 해외투자 등 수급 요인이 계속 환율을 끌어올리면서 달러 대비 원화 가치는 주요국 통화 중 유일하게 하락한 것이다. 내년에도 수급 압박이 이어지며 고환율이 지속할 것이란 전망이 나온다.
14일 서울외환시장에 따르면 지난 12일 원·달러 환율의 주간거래 종가는 1473.7원이다. 야간거래에서 장중 1479.9원까지 오르며 1500원에 성큼 다가섰다. 종가는 1477.0원에 마감해 지난 4월 8일(1479.0원) 이후 가장 높았다. 환율은 10월 추석 연휴 이후부터 본격 상승세를 이어오고 있다.
한국은행 경제통계시스템에 따르면 주간거래 종가 기준 지난달 평균 환율은 1460.44원으로 외환위기였던 1998년 3월(1488.87원) 이후 월평균 기준 최고였다. 이달 들어 2주간 평균은 이보다 더 높은 1470.4원이다. 환율은 지난달 7일(1456.9원) 이후 한 달여간 장중에도 1450원 아래로 내려온 적이 없다.
원화는 주요국 통화 중 홀로 달러 대비 약세다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스와 원·달러 환율 간 괴리는 커지고 있다. 달러인덱스는 지난달 20일 100.251에서 지난 12일 98.404 수준으로 하락하며 10월 중순 수준으로 내려앉았는데, 당시 환율은 1420원 안팎이었다.
원화가 약세인 배경에는 내국인 해외 투자 등 수급 요인이 있다. 한국예탁결제원 통계에 따르면 지난달 한 달간 국내 개인 투자자는 해외주식을 55억2400만달러 순매수 결제했다. 역대 최대였던 10월(68억1300만달러)에는 못 미쳤지만 여전히 많다. 이달엔 지난 12일까지 약 11억 달러를 순매수했다.
추세대로라면 올해 연평균 환율은 외환위기를 넘어 역대 최고 수준을 기록할 것으로 전망된다. 올해 들어 연평균 환율(주간거래 종가 기준)은 1420.0원이다. 외환위기 때인 1998년(1394.97원)보다 높아 역대 최고다. 전문가들은 내년에도 국내 달러 수급 불균형에 환율이 1400원대를 유지할 가능성이 크다고 봤다.
정부가 환율 안정을 위한 자체 태스크포스(TF)를 꾸리는 등 총력 대응에 나선 만큼 외환 당국 개입도 변수가 될 수 있다. 내년 미국의 추가 금리 인하 여부와 일본은행의 금리 인상 속도 등도 내년 환율 변수로 꼽힌다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사