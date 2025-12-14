환율 이달 평균 1470원 넘었다…외환위기 이후 ‘최고’

이달 원·달러 환율 평균이 1470원을 넘어 외환위기 이후 월간 기준 최고 수준으로 치솟았다.

14일 서울외환시장에 따르면 지난 12일 원·달러 환율의 주간거래 종가는 1473.7원이다.

야간거래에서 장중 1479.9원까지 오르며 1500원에 성큼 다가섰다. 종가는 1477.0원에 마감해 지난 4월 8일(1479.0원) 이후 가장 높았다.

한국예탁결제원 통계에 따르면 지난달 한 달간 국내 개인 투자자는 해외주식을 55억2400만달러 순매수 결제했다.

정부가 환율 안정을 위한 자체 태스크포스(TF)를 꾸리는 등 총력 대응에 나선 만큼 외환 당국 개입도 변수가 될 수 있다.