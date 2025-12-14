펍지 축제에 매료된 방콕

게임과 e스포츠 모두의 경험을 연결하는 순간을 구현한 공간”이라면서 “펍지의 브랜드 자산을 확장하고 서로 다른 팬덤을 하나로 묶는 핵심 경험 지점으로 이곳을 조성했다”고 설명했다.

국산 게임 '배틀그라운드'가 태국 방콕을 매료시켰다. 방콕 최대 번화가이자 젊은 층의 유동 인구가 가장 많은 파라곤 시암 일대가 게임 지식재산권(IP) 하나로 물들며 e스포츠와 도시 문화가 결합한 축제의 장으로 변모했다.크래프톤은 '펍지 유나이티드(PUBG UNITED)'라는 이름 아래 오는 14일까지 방콕 전역에서 배틀그라운드 콘셉트의 대규모 행사를 진행하고 있다. 국제 e스포츠 대회를 중심으로 팬존, 팝업 전시, 체험형 이벤트를 유기적으로 엮어 현지 팬은 물론 일반 방문객까지 자연스럽게 끌어들이는 데 성공했다는 평가다.파라곤 시암 일대에 조성한 팬존과 팝업 공간은 높은 완성도를 자랑한다. 쇼핑몰과 맛집이 밀집한 도심 한복판에서 배틀그라운드 세계관을 구현한 포토존과 전시, 한정판 굿즈가 배치되며 젊은 층의 발길을 멈춰 세웠다. 팬 참여형 이벤트를 통해 비교적 높은 가치의 기념품을 제공한 점도 체류 시간을 늘리는 요소다. 선수 팬미팅, 챔피언 월 전시, 펍지 유나이티드 공동 브랜드 콘텐츠 등 '보고, 참여하고, 교류하는' 프로그램이 촘촘히 구성됐다.현지화 전략도 돋보인다. 팬존에 마련된 무에타이 매치는 태국 문화와 자연스럽게 맞닿아 관중을 끌어모았다. 실제 선수들이 참여한 대결에는 구름 관중이 몰렸다. 도심 야경을 배경으로 한 드론 퍼포먼스는 대회 상징과 선수들의 플레이를 모티브로 퍼포먼스를 펼쳐 지나는 이들의 눈길을 사로잡았다. 짜오프라야강에서는 펍지 콘셉트의 크루즈 프로그램이 운영되며 도시 전역이 '펍지 테마'로 확장됐다.크래프톤 관계자는 "펍지 유나이티드 팝업 매장은 하나의 IP로행사의 중심에는 e스포츠 대회가 있다. 배틀그라운드는 PC와 모바일 각 플랫폼에서 1년 사이클의 국제대회를 운영해 왔는데, 이번에는 연말을 장식하는 두 정점을 같은 장소에서 동시에 열었다. PUBG: 배틀그라운드의 연말 국제대회 '펍지 글로벌 챔피언십(PGC)'과 배틀그라운드 모바일 최고 권위 대회인 '펍지 모바일 글로벌 챔피언십(PMGC)'의 팬덤이 한자리에 모여 '한 곳에서 두 챔피언의 탄생(one world, two champions)'을 지켜봤다.두 대회에 출전한 선수는 총 128명에 달한다. 총상금 규모는 최소 450만 달러(약 66억 원)다. 여기에 PGC는 대회 기간 판매되는 기념 아이템 수익의 25%가 상금으로 추가된다. 지난해에는 이 방식으로 약 30만 달러가 더해진 바 있다.도시 한복판에서 열린 이번 펍지 유나이티드는 단순한 경기 관람을 넘어 문화 축제로 확장한 사례로 평가된다. 배틀그라운드라는 IP가 글로벌 팬덤과 지역 문화를 연결하며 어떻게 게임이 다른 영역으로 뻗어가 결합할 수 있는지 진득히 보여줬다.방콕=이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr