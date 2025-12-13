‘명청대결’ 표현에 정청래 측 “의도적 갈라치기”
정청래 더불어민주당 대표는 내달 열리는 최고위원 보궐선거가 사실상 ‘명청(이재명 대통령과 정청래 대표)’ 대결 구도가 됐단 평가를 두고 “민주당 분열을 통해 이재명정부를 엎으려는 의도적 갈라치기”로 보고 있다고 박수현 수석대변인이 13일 전했다.
박 수석대변인은 이날 페이스북을 통해 “정 대표는 부쩍 늘어난 언론 보도, 특히 ‘친명친청 대전’ ‘정청래 자기 정치’ ‘대표연임 노림수’ 같은 근거 없는 기사와 당내 극히 일부 발언에 대해 매우 불편한 심기를 털어놓곤 했다”며 이렇게 밝혔다.
이어 ‘정청래만큼 이재명 대통령님을 사랑하는 사람이 있으면 나와보라’는 게 정 대표 생각이라며 “(정 대표는) 다른 비판과 비난은 다 감내할 수 있는데 ‘친명·친청’ 프레임만큼은 모욕적이라는 생각이고, 그런 갈라치기가 당내에서 있다면 그것은 해당 행위이자 이 대통령을 향한 위해이고, 아무 근거 없이 그런 보도를 하는 언론은 민주당 분열로 이재명정부를 흔들려는 의도로 규정하고 대응하지 않을 수 없다는 생각일 것”이라고 덧붙였다.
박 수석대변인은 정 대표 당직 인사, 개혁 속도전, 이른바 1인 1표제 추진 등에 대해 평가한 후 “당과 대표가 청산과 개혁을 이끌지 않는다면 그 분노의 화살이 향할 곳은 분명하다”고 말했다.
그러고는 “정 대표는 정부가 민생과 국격 회복, 경제성장과 외교·안보에 집중할 수 있도록 그 밖의 모든 폭풍과 화살을 막아내고 있다”고 주장했다.
박 수석대변인은 그러면서 “민주당에 친청(친정청래)은 없고 친명만 있을 뿐이고 그 맨 앞에 장판교 장비처럼 정청래가 서 있다”고 강조했다.
이 대통령 대장동 개발비리 의혹 사건 변호인 출신 이건태 민주당 의원과 친명계 원내외 모임 혁신회의 공동 상임대표인 유동철 부산 수영구 지역위원장이 정 대표를 향해 “정부와 엇박자를 내고 있다”며 출마 선언을 한 상황에서 이 같은 발언이 나온 것이다.
정 대표 측에선 문정복 이성윤 민주당 의원이 최고위원 선거에 도전하기로 한 상황이다.
문 의원은 전날 출마 의사를 밝히면서 유 위원장 등을 겨냥해 “내가 나가서 버르장머리를 고쳐줘야겠다”고 말했다. 그러자 유 위원장은 “인격 모독성 발언”이라면서 반발했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사