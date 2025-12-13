한동훈 “이 대통령, 한학자 총재 만났나…왜 답 못 하나”
한동훈 전 국민의힘 대표가 이재명 대통령을 향해 “한학자 통일교 총재와 만났나. 왜 답을 못 하나”라고 13일 쏘아붙였다.
한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 “몇 번을 공개적으로 물어도 이 대통령이나 (더불어)민주당 측 누구도 답을 못 한다”면서 이렇게 밝혔다.
한 전 대표는 이어 “평소 같으면 과잉충성 경쟁하는 다양한 층위 민주당 사람들이 ‘아니다’며 저를 역공하겠다고 바락바락 달려들 텐데 아무 말이 없다”고 덧붙였다.
한 전 대표는 이 대통령에게 한 총재와 만났는지 재차 물은 뒤 “만났으니 답을 못 하는 것 같다. 통일교 게이트 핵심”이라고 강조했다.
한 전 대표는 그러면서 “공항공사 사장 내쫓으려고 ‘외화 밀반출 못 하게 시민들 책 뒤지라’고 트집 잡을 때가 아니라 한 총재를 만났는지 왜 만났는지 답할 때”라고 강조했다.
경찰은 정치권 인사 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 전재수 전 해양수산부 장관 등 3명을 피의자로 전날 입건하는 등 수사에 속도를 내고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사