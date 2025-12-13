북한, 러 파병 공병부대 귀국 환영식…김정은 “9명 희생”

북한은 지난해 10월부터 러-우 전쟁에 특수부대 파병

러시아 쿠르스크에 파병돼 지뢰 제거 작업 등에 투입됐던 북한 공병부대가 귀국해 김정은 국무위원장의 환영을 받았다. 북한 관영 조선중앙통신은 13일 “해외 작전지역에 출병하였던 조선인민군 공병부대 지휘관, 전투원들이 부과된 군사 임무를 완수하고 승리의 개가 드높이 귀국하였다”며 전날 평양 4·25문화회관 광장에서 제528공병연대를 위한 환영식이 진행됐다고 보도했다.



김 위원장은 연설에서 ”지난 5월 28일 조직된 연대는 8월 초에 출병하여 전우들이 목숨바쳐 해방한 러시아 연방 쿠르스크주에서의 공병 전투 임무수행에서 혁혁한 전과를 쟁취하였다”면서 “몇 년이 걸려도 정복하기 힘든 방대한 면적의 위험지대가 불과 3개월도 안 되는 짧은 기간에 안전지대로 전변되는 기적을 이룩했다”고 치하했다. 이어 “통신병들과 군의일군들의 헌신적인 투쟁공적도 안받침(뒷받침)돼 있다”고 덧붙였다.



북한 조선중앙통신은 12 평양 4·25문화회관 광장에서 제528공병연대를 위한 환영식이 진행됐다고 13일 보도했다. 조선중앙통신, 연합뉴스

김 위원장은 또 “(공병부대의) 고귀한 피와 땀, 바친 값비싼 희생은 영원히 헛되지 않을 것”이라며 “비록 9명의 안타까운 희생이 있었지만 공병연대의 지휘관, 병사들 모두가 돌아와 주어 감사한 마음을 재삼 표하는 바”라고 언급했다. 김 위원장이 공병연대에 자유독립훈장 제1급 수여를 선포했으며, 전사한 전투원 9명에게는 ‘공화국영웅’ 칭호와 국기훈장 제1급, 전사의 영예훈장 제1급을 내렸다고 조선중앙통신은 전했다. 조선중앙통신은 김 위원장이 휠체어를 탄 부상 장병을 껴안거나 전사자 유가족을 안고 위로하는 사진 등을 보도하며 그가 파병 부대를 각별히 챙기고 있음을 강조했다.



앞서 북한은 지난해 10월부터 우크라이나군이 점령한 러시아 쿠르스크에 특수부대를 파병해 탈환 작전에 참여했다. 이어 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기의 올해 6월 방북 당시 지뢰 제거를 위한 공병 병력 1000명과 인프라 재건을 위한 2개 여단 규모 군사 건설 인력 5000명을 추가 파견하기로 결정했다. 북한의 공병 추가 파병 결정은 당시 러시아 측 발표로만 알려졌었다. 북한은 이에 대해 침묵해오다 이번에 귀국 환영식을 계기로 공병 파병 사실과 기간, 전사자 규모 등을 구체적으로 공개했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



