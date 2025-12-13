트럼프 “태국·캄보디아, 평화 협정 복귀하기로 합의”

트럼프 발표했지만, 태국과 캄보디아는 아직 교전 중단 선언안해

지난 10월 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 태국·캄보디아 평화협정 서명식에서 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 박수를 치는 가운데 아누틴 찬위라꾼(왼쪽) 태국 총리와 훈 마네트 캄보디아 총리가 서명 문서를 들고 악수하고 있다. 7월 태국과 캄보디아 간 국경분쟁에서 중재역을 자처했던 트럼프 대통령은 이날 개회한 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의 참여 조건으로 자신이 평화협정식을 주재해야 한다고 요구했던 것으로 알려졌다. AFP 연합뉴스

태국에서는 군인 9명과 민간인 3명이 숨졌고 120명 넘게 다쳤으며, 캄보디아에서는 민간인 11명이 사망하고 74명이 부상했다.