미국 19개주, 트럼프 전문직 비자 ‘10만불 수수료’에 소송

관련 소송으로는 세 번째

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9월 19일(현지시간) 백악관에서 하워드 러트닉 상무장관이 배석한 가운데 행정명령에 서명한 뒤 이를 들어보이고 있다. EPA, 연합뉴스

트럼프 대통령은 지난 9월 H-1B 비자 수수료를 현재 1000달러(약 140만원)의 100배인 10만 달러로 올리는 내용의 포고문에 서명했다. 이에 대해 미국 내 기업뿐 아니라 의료계, 교육계 등에서 불만이 쏟아지고 있는 상태다.