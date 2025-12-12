넷마블, TGA 2025서 ‘일곱 개의 대죄: Origin’ 신규 영상 공개

칠대죄 오리진 신규 영상 스크린샷. 넷마블 제공

넷마블은 신작 오픈월드 액션 RPG ‘일곱 개의 대죄: Origin’의 신규 트레일러 영상을 11일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 글로벌 게임 시상식 ‘더 게임 어워드(TGA) 2025’에서 공개했다.

일곱 개의 대죄: Origin은 지난 10일 소니에서 ‘2026년 PS5 출시 기대작’으로 소개됐다. 앞서 이 게임은 게임스컴, 도쿄게임쇼 등 글로벌 게임쇼에 참가한 바 있다.