크래프톤 산하 네온 자이언트, 신작 ‘NO LAW’ 공개

크래프톤은 스웨덴 개발사 네온 자이언트의 신작 ‘NO LAW’를 더 게임 어워드 2025에서 처음 공개했다.

NO LAW는 사이버 느와르 분위기의 항구 도시 ‘포트 디자이어(Port Desire)’를 배경으로 깊이 있는 서사와 몰입형 전투가 펼쳐지는 1인칭 오픈월드 슈터 RPG다. PC를 비롯해 플레이스테이션, xbox 플랫폼으로 개발 중이다.