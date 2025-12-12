정부, 글로벌 AI 협력 ‘미국·중국’ 투트랙… “한국을 아태 허브로”
정부가 인공지능(AI) 국제 협력을 ‘투트랙’으로 나눠 추진한다. 미국은 공급망, 중국은 피지컬AI 위주의 협업을 진행하며 한국을 아시아·태평양 지역의 ‘AI 허브’로 만든다는 계획이다.
과기정통부는 12일 세종시에서 열린 이재명 대통령 업무보고에서 이 같은 내용의 내년도 주요 정책을 발표했다.
우선 과기정통부는 내년 상반기 중으로 ‘피지컬 AI 구축·확산 전략’을 마련한다. 기술의 초기 실증 기반을 마련하고, 2030년까지 한국만의 독자적인 핵심 기술을 확보하는 것이 목표다. 주요 사업 분야는 제조·물류·조선 등 한국이 강점을 가진 산업군이 될 것으로 보인다.
국제적으로는 미국·중국과 각기 다른 분야를 중점으로 AI 협력을 진행한다. 미국과는 AI 공동 연구·공급망 분야에서, 중국과는 로봇·드론 등 피지컬AI 분야에서 전략적 협력에 나선다는 계획이다. 과기정통부는 이 같은 계획을 실행하며 한국을 ‘아태 AI 허브’로 만들 것이라고 밝혔다. 아태 지역 우수 AI 인재 혹은 스타트업에 그래픽처리장치(GPU)와 창업·연구 공간 등을 지원한다.
GPU의 대항마로 평가되는 국산 신경망처리장치(NPU)는 내년부터 공공 분야 등에 본격적으로 도입된다. 국내 기술로 만든 AI 파운데이션 모델 ‘독자 AI 모델’ 개발에서도 NPU가 활용된다. 이 분야에 내년 1년간 3251억원이 투입된다. 국민성장펀드·AI정책펀드 등을 활용해 가칭 ‘K-엔비디아 메가프로젝트’를 구성하고 이를 NPU 기업 맞춤형 투자에 활용하는 안도 검토된다.
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 이날 오후 열린 업무보고 브리핑에서 “(엔비디아가 약속한) GPU 1만3000장이 이미 들어와 있고 내년 1월 초 정도가 되면 학계와 기업들이 쓸 수 있도록 제공할 것”이라며 “삼성전자·현대차·네이버 등 엔비디아 GPU 도입 기업들의 수급 계획을 테스크포스팀을 꾸려 논의하고 있다”고 말했다.
이어 “오는 2030년까지 GPU 26만장이 들어오면 500㎿(메가와트) 규모가 될 것으로 보이는데 지금의 전력 수급 전략으로 수용 가능하다고 본다”며 “정부 계획대로 아태 AI 허브 국가를 지향할 경우 소형모듈원자로(SMR) 등을 활용할 것”이라고 설명했다.
과기정통부는 그 외 데이터센터 구축 기간을 앞당기기 위한 ‘AI 데이터센터 진흥 특별법’ 제정, 전 국민에 AI 학습 기회를 주는 ‘AI 라운지’ 설치, AI 전환을 저해하는 규제 발굴 및 유예·면제 등 계획도 추진할 것이라고 밝혔다.
