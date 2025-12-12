한동훈 “민중기특검, 이재명정권에 수사정보 유출 의심…압수수색해야”
한동훈 전 국민의힘 대표가 12일 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특검에 대해 “민중기 특검을 지금 당장 압수수색해서 이재명 민주당 정권에 수사 정보를 넘겼는지 밝혀야 한다”고 주장했다. 그는 또 “권력으로 비리를 덮으려고 하고 있기 때문에 ‘통일교 게이트’인 것”이라고 강조했다.
한 전 대표는 페이스북에 “이재명 대통령은 12월 2일 시점에 통일교가 민주당에 돈 준 것을 특검에서 진술한 것을 어떻게 알고 통일교를 협박한 것이냐”며 이같이 밝혔다.
그는 “이 대통령이 너무나 뜬금없이 지난 12월 2일 국무회의에서 통일교를 해산할 수 있다고 ‘통일교가 민주당에 돈 준 것 불지 말라’는 입틀막 협박에 나섰다”며 “당시는 통일교가 민주당에 돈 준 것을 민중기특검에 진술했다는 사실이 외부로 알려지기 전”이라고 설명했다.
앞서 이 대통령이 국무회의에서 “종교가 정교분리 원칙을 어기고 정치에 개입하는 것은 헌법 위반”이라며 “일본에서는 종교재단 해산 명령을 했다는 것 같은데, 이에 대해 검토해보라”고 지시한 바 있다.
정치권에선 당시 특검이 수사 중인 통일교와 윤석열정부의 ‘정교유착’ 의혹을 수사하고 있는 상황을 염두에 둔 발언으로 해석됐다.
한 전 대표는 “그때는 통일교가 민주당에 돈 준 것을 특검에서 진술한 것을 몰랐으니 다들 이 대통령이 왜 저런 말 하는지 의아했다”며 “그런데, 이 대통령은 12월 2일 시점에 통일교가 민주당에 돈 준 것을 특검에서 진술한 것을 어떻게 알고 통일교를 협박한 것이냐”고 재차 물었다.
그는 “민중기 특검은 민주당이 정한 민주당 하청특검”이라며 “민 특검 측이 이재명 민주당 정권 측에 수사 정보를 알려줬는지 즉시 민 특검을 압수수색해서 밝혀야 한다”고 촉구했다.
한 전 대표는 또 “권력이 돈과 명품시계를 받고 종교단체와 부정한 관계를 맺는다고 바로 ‘게이트’가 되지는 않는다. 거기에 더해 권력으로 비리를 덮으려 할 때 ‘게이트’가 된다”며 “바로 ‘통일교 게이트’가 그렇다”고 꼬집었다.
그는 “이 대통령이 권력으로 ‘불면 죽인다’고 통일교를 협박했고, 민주당 하청특검이 민주당 권력을 위해 민주당 비리를 덮었고, 민주당 하청특검과 이재명 민주당 정권 사이에 수사정보를 유출하는 부당거래가 의심되기 때문“이라고 설명했다.
그러면서 ”경찰은 즉시 압수수색하고 상식적인 정치인들은 힘을 합쳐 즉시 특검법안을 발의해야 한다. 경찰은 이렇게 이미 언론이 다 떠먹여주는 ‘통일교 게이트’ 정도도 제대로 수사할 배짱과 실력이 없다면 앞으로 수사권 독점할 자격이 없다”고 지적했다.
한 전 대표는 전날도 “민주당의 통일교 금품수수 범죄를 덮어준 민중기 민주당 하청 특검과 수사팀을 직권남용, 직무유기로 처벌해야 한다”고 주장했다.
권성동 국민의힘이 구속됐던 지난 8월에 이미 민주당 정치인들의 금품 수수 관련 진술이 나왔음에도 권 의원에 대해서만 수사하고, 여권 인사들에 대해선 아무런 조치도 하지 않았다는 지적이다. 한 전 대표는 이에 대해 “권 의원이 받으면 불법자금이고 민주당이 받으면 ‘복돈’인가”라고 꼬집었다.
한 전 대표는 “특검수사가 완료되면 이첩하려 했다는 변명은 그 자체로 증거인멸할 시간을 주겠다는 소리다. 민주당에 명품시계 치울 시간 주겠다는 것”이라며 “그 와중에 일부 정치자금법 혐의는 7년의 공소시효가 완성되기도 했습니다. 수사 미숙이 아니라 고의적인 범죄”라고 강조했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
