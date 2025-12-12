쿠팡, ‘와우 멤버십’ 해지 절차 2단계로 축소
쿠팡은 12일 ‘와우 멤버십’ 해지 단계를 2단계로 줄였다. 정부 당국에 지적에 따라 애플리케이션 회원 탈퇴 절차를 간소화한 데 이어 유료 멤버십 해지 절차도 손본 것이다.
쿠팡 ‘와우 멤버십’을 해지하려는 소비자는 쿠팡 앱에 있는 ‘마이 쿠팡’ 페이지에 들어간 다음 설정으로 이동해 와우 멤버십 ‘해지하기’, ‘해지 신청 완료하기’ 등 두 단계만 거치면 된다. 기존에는 ‘해지하기’→‘와우 전용 혜택 그만 받기’→‘와우 전용 쿠폰 포기하기’→‘설문조사’ 등 복잡한 절차를 거쳐야 했다.
쿠팡플레이 스포츠 패스 가입자의 경우, 구글스토어·애플스토어에서 먼저 구독을 해지해야 와우 멤버십 해지가 가능하다. 앞서 개인정보보호위원회는 쿠팡의 복잡한 멤버십 해지 절차와 탈퇴 절차를 개선하라고 요구한 바 있다. 방송미디어통신위원회에서도 쿠팡이 탈퇴 절차를 의도적으로 복잡하게 구성했는지에 대해 사실조사를 진행하고 있다.
