아정당 인터넷 비교 가입 서비스 한국기록원 인증

아정당은 월 3만3189명의 최단 기간 최대 가입자 유치로 한국기록원(KRI) 공식 인증을 획득했으며, 올해 누적 가입자 78만6616명을 기록했다고 밝혔다.
이번 기록 도전은 2024년 12월 한 달 동안 인터넷, 가전 렌탈, 모바일(휴대폰·알뜰폰) 부문에서 신규 고객 3만3189명을 유치한 성과를 토대로 진행됐다. 아정당 인터넷 가입 서비스를 포함해 비교 기반 가입 구조를 운영해온 점이 누적 이용자 증가로 이어졌다는 설명이다.
한국기록원은 기록 인증을 위해 고객 체결 계약서, 법무법인 확인서, 측정 보고서, 제3자 확인 자료, 사진·영상 기록 등을 종합적으로 검토한다. 아정당 역시 해당 절차에 따라 자료를 제출했으며, 기록검증서비스팀의 검증을 거쳐 공식 인증이 확정됐다.
아정당은 인터넷 통신 서비스를 시작으로 가전 렌탈과 모바일, 이사·청소 등 생활 전반의 서비스를 비교·안내하는 방식으로 사업 영역을 넓혀왔다. 이 과정에서 아정당 비교 가입 사이트는 여러 생활 서비스 정보를 한 곳에서 확인할 수 있는 구조를 제공하며 이용자 접점을 확대해왔다.
아정당 관계자는 “2024년 주요 사업 부문에서 누적 가입자 70만건, 매출 1191억원을 기록했다. 이번 한국기록원 인증은 국내 시장에서의 성과를 공식 기록으로 남겼다는 점에서 의미가 있다”며 “향후에도 인터넷과 모바일, 생활 서비스 전반을 아우르는 가입·비교 구조를 고도화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
