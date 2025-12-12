李대통령 “방송이 특정 정당 사적 유튜브처럼 행동” 질타

李대통령 “방송이 특정 정당 사적 유튜브처럼 행동” 질타
방미통위 업무보고서 ‘방송의 정상화’ 주문
이재명 대통령이 일부 방송사를 향해 “방송들이 중립성을 어기고 특정 정당의 개인·사적 유튜브처럼 행동한다”며 질타했다.
이 대통령은 12일 세종시 세종컨벤션센터 국제회의장에서 열린 방송미디어통신위원회 업무보고에서 방미통위의 방송 관련 업무 사안을 확인하며 이 같이 지적했다.
이 대통령은 방미통위 업무보고 자료에서 종편 등을 포함한 ‘방송의 정상화’ 관련 보고가 누락됐다고 지적하며 “방송 정상화 및 종편, 그것이 방송인지 편파 유튜브인지 그런 것이 의심이 드는 경우가 꽤 있다”고 말했다. 이 대통령은 이에 대해 “그런 것은 업무에 안 들어가느냐”며 “방미통위 주요 사업일 것 같은 데 없어서 하는 이야기”라고 말했다.
이어 이 대통령은 “실무 책임자분들 설명 한 번 해보라. 왜 그런 일이 없느냐”며 “방미통위 업무 중에 방송의 편향성이나 중립성 훼손이나 품격 떨어지게 하는 그런 것에 대한 무엇이 있어야 할 것 아니냐. 왜 거기에 대해선 언급조차 없느냐”고 재차 물었다.
이 대통령은 일부 방송이 중립성을 어기고 있다며 이에 대한 대응도 지속적으로 주문했다. 이 대통령은 “방송들이 중립성을 어기고 특정 정당에 개인, 사적 유튜브처럼 행동하는 것에 대해서는 방송통신위원회는 전혀 관여할 수 없느냐”고 지적했다.
이에 류신환 방미통위 위원장 직무대행은 “재허가·재승인 절차 과정에서 공정성 판단을 하도록 돼 있기 때문에 그런 부분은 판단을 하고, 개별 보도와 논평에 관해서는 방심위에서 개별적으로 심의하도록 구조가 돼 있다”고 답했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
