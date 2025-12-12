신세계 정용진 출국…美 부통령 성탄절 만찬 참석
정용진 신세계그룹 회장은 12일 미국 J D 밴스 부통령이 주최하는 성탄절 만찬에 참석하기 위해 출국했다.
신세계그룹은 정 회장이 12일(현지시간) 오후 미국 워싱턴DC 밴스 부통령 관저에서 열리는 성탄절 만찬에 참석할 예정이라고 밝혔다. 이번 행사에는 미국 정·재계 주요 인사들이 참석하고, 밴스 부통령이 설립한 록브리지네트워크 인사들도 초청받은 것으로 알려졌다.
정 회장은 록브리지네트워크의 아시아 총괄 회장을 맡고 있다. 지난 10월 싱크탱크 형태로 정식 출범한 록브리지네트워크코리아에 이사로도 참여하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어와 가까운 사이로 알려진 정 회장은 국내 재계에서 ‘민간 외교관’ 역할을 맡고 있다.
신세계그룹 관계자는 “정 회장은 그간 쌓아온 글로벌 네트워크가 신세계그룹 성장과 한국 경제 발전에 도움 되는 방향을 계속 고민할 것”이라고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
