우주항공청장 “2029년 달에 통신용 궤도선 보내겠다”
윤영빈 우주항공청장이 2029년까지 달 통신을 위한 궤도선을, 2032년까지 달 착륙선을 발사하겠다고 밝혔다.
윤 청장은 이날 세종시에서 진행된 대통령 업무보고에서 차세대발사체를 이용한 달 탐사 계획을 보고했다.
윤 청장이 밝힌 달 탐사 로드맵은 2029년 궤도선을 발사하는 데서 시작한다. 누리호에 궤도수송선을 탑재하는 방식으로 달에 통신용 궤도선을 보낸다는 설명이다.
궤도선은 달의 뒷면을 탐사하기 위해 필수적이다. 달의 뒷면에서는 지구와 직접 통신이 불가능해 달을 도는 통신용 궤도선이 반드시 필요하기 때문이다.
윤 청장은 이어 2032년에는 차세대발사체를 활용해 달에 착륙선을 보내기 위해 심우주 통신 기술을 확보 중이라고 밝혔다. 이재명 대통령이 “남들은 사람도 타고 왔다 갔다 하는데, 달 착륙선을 이제 보내는데 그것도 2032년이나 돼야 한다는 게 조금”이라며 계획이 늦은 게 아니냐고 지적하자 그는 “늦은 감이 없지 않아 있지만 자국 발사체로 2030년대 완전 우리나라 기술로 착륙선을 보내겠다는 계획”이라고 설명했다.
윤 청장은 이어 우주청 개청 이후 최대 성과로 누리호 4차 발사 성공을 꼽으며 2032년까지 매년 1회 이상 발사해 성공률을 90% 이상으로 높이겠다고 밝혔다.
또 2035년까지 발사 비용을 ㎏당 2500달러 수준으로 낮출 계획이라고 설명했다. 차세대발사체를 재사용 발사체로 개발하는 방식이 유력하다. 공공위성과 국방 위성을 한국 발사체로 우선 발사하는 제도도 준비 중에 있다.
윤 청장은 우주청 본청(사천)과 한국항공우주연구원 등 연구기관(대전)의 소재지가 지나치게 떨어져 있는 게 아니냐는 이 대통령의 지적에 대해서는 “(본청의) 행정 인력만 사천에 있는 상황이고 연구 부서는 대전에 남아 있는 상황”이라고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
