[속보] 李 대통령 “개인정보 유출 제재 강화…‘회사 망한다’ 생각 들게”

“경제 제재 약해서 규정 위반 밥 먹듯”

“3년 중 최고매출액 3%까지 과징금 매겨야”

이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 과학기술정보통신부ㆍ개인정보보호위원회 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

앞으로는 규정을 위반해 국민에게 피해를 주면 엄청난 경제제재를 당해서 ‘회사가 망한다’는 생각이 들도록 해야 한다”고 말했다. 특히 “원래는 이런 규정을 위반하면 난리가 나야 하는 것 아니냐”며 “지금은 위반하고도 ‘뭐 어쩔 건데’ 이런 태도를 취하는 느낌”이라고 비판했다.

3%까지 과징금을 매길 수 있으며 책정 기준은 직전 3개년 매출액의 평균을 활용하고 있다는 보고를 듣고 규정을 더 강화해야 한다고 했다. 이

반복 중대 위반사례에 대해서는 매출액의 10%까지 과징금을 부과하는 방안을 추진하고 있다”고 보고했다.

권리 침해 행위에 대해 금지 청구만 명시돼 있고, 손해배상 청구 관련 내용은 포함돼 있지 않다. 이 대통령의 발언은 이를 손봐야 한다는 취지로 풀이된다.

다 피해자인데 일일이 소송을 하라고 하면 소송비가 더 들지 않겠느냐”며 “(집단소송제 보완을 위한) 입법에 속도를 내야 한다”고 강조했다.