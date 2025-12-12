한강버스 운항 재개? 민주당 “오세훈의 ‘오기 행정’…전면 중단하라”
민주당 행정안전위원회·국토교통위원회 기자회견
“행안부 합동점검 결과 안전문제 120건 확인”
서울시 “경미한 문제, 1월 전구간 운행 재개” 예고
더불어민주당이 행정안전부 합동점검 결과 각종 위반 사항과 미비점이 드러나 한강버스를 향해 운항을 전면 중단하라고 촉구했다. 앞서 서울시는 보완 사항을 철저히 점검한 뒤 다음 달 운항 정상화를 예고했는데, 민주당은 이를 오세훈 서울시장의 ‘오기 행정’이라고 지적했다.
국회 행정안전위원회 및 국토교통위원회 소속 민주당 의원들은 12일 기자회견을 열고 “오세훈 서울시장이 역점 사업으로 밀어붙인 한강버스가 우려했던 대로 ‘안전 미비’, ‘부실투성이가’였다는 사실이 공식적으로 확인됐다”며 “안전이 확보되지 않은 배를 띄워 시민을 태운 것에 대해 머리 숙여 사죄하고, 한강버스 전 구간 운항 재개 계획을 즉각 철회하라”고 촉구했다.
앞서 행정안전부는 한강버스 운항 전반을 점검한 결과, ▲규정 위반 28건 ▲유지관리 미흡 39건 ▲개선 권고 53건 등이 확인됐다고 밝혔다.
민주당 의원들은 “결국 서울시가 철저한 대비 없이 졸속으로 정식운항을 강행하면서 한강버스 좌초사고를 자초했다는 사실이 확인된 것”이라며 “도대체 오세훈 시장은 무엇이 급해서 이렇게 많은 안전 문제를 해결하지도 않은 채 한강버스 운항을 시작하고 사고가 발생하면 중단했다가 또 시작하기를 반복하면서 서울시민을 치적쌓기용 사업의 실험대상으로 삼는 것이냐”고 비판했다.
특히 서울시가 다음 달 운항 정상화를 예고한 부분을 지적했다. 이들은 “심지어 서울시는 합동점검 결과를 ‘경미하다’고 축소하며 오는 1월부터 한강버스 운항을 전면 재개하겠다고 예고했다”며 “국가공인 부실사업 한강버스 운항을 전면 중단하고 모든 안전 문제를 철저히 보강하라”고 요구했다.
서울시는 전날 행안부의 점검 결과 발표에 대해 “정부 합동 점검에서 제시된 보완 사항을 철저히 이행해 운항 전반의 안전성을 한 단계 더 강화하겠다”는 입장과 함께 “조치가 완료되는 2026년 1월 중 한남대교 북단(압구정~잠실) 구간 운항을 재개할 예정”이라고 밝혔다.
지난 국정감사에서 한강버스 운항 문제를 집중적으로 제기했던 천준호 의원은 “정부 점검 결과 수많은 문제점이 드러났는데도 큰 문제가 아니라며 운항 재개를 발표한 것은 오세훈 서울시장의 ‘오기 행정’에 불과하다”며 “지금은 운항 재개를 말할 때가 아니라 철저한 안전 점검과 후속 조치에 전념해야 할 때”라고 비판했다.
여당 의원들은 서울시가 확실한 조치 없이 성급하게 운항 재개를 추진할 경우에 대비해 국토교통부 등 관련 부처에서 대응할 수 있는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.
