배경훈 “실패 가능성 커도 파급력 높은 연구에 5.9조원 투자”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스.

배경훈 과기부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 실패 가능성이 커도 파급력이 높은 연구·개발(R&D)에 대한 투자를 대폭 늘리겠다고 밝혔다.