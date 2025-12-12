시사 전체기사

‘테라·루나 사태’ 권도형, 美서 징역 15년형 선고

입력:2025-12-12 07:58
공유하기
글자 크기 조정
권도형 테라폼랩스 설립자. 연합뉴스

가상화폐 ‘테라·루나’ 폭락 사태의 핵심 인물로 미국에서 형사재판을 받는 권도형(33) 테라폼랩스 설립자에게 법원이 징역 15년 형을 선고했다.

11일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 미국 뉴욕 남부연방법원의 폴 엥겔마이어 판사는 이날 열린 선고 공판에서 사기 등 혐의로 기소된 권씨의 형량을 이처럼 결정했다. 권씨는 지난 8월 사기 공모 및 통신망을 이용한 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

미 검찰은 유죄를 인정하는 대가로 형량을 낮추는 ‘플리바겐’ 합의에 따라 권씨에게 최대 12년형을 구형했다. 권씨의 변호인은 5년형을 요청해왔다.

검찰은 실형 구형과 별개로 플리바겐 합의에 따라 권씨를 상대로 1900만달러(약 279억원)와 그 외 다른 일부 재산을 환수하기로 했다.

앞서 미 연방검찰은 권씨를 증권사기, 통신망을 이용한 사기, 상품사기, 시세조종 공모 등 총 8개 혐의로 재판에 넘겼다. 권씨는 지난해 말 몬테네그로에서 미국으로 신병이 인도됐으며 자금세탁 공모 혐의가 추가됐다. 9개 혐의가 모두 유죄로 인정되면 권씨는 최대 130년형에 처할 수 있었다.

권씨는 몬테네그로에서 미국으로 신병 인도 직후 9개 혐의에 대해 모두 무죄를 주장했으나 지난 8월 입장을 선회해 사기 공모 및 통신망을 이용한 사기 혐의 등 2개에 대해 유죄를 인정했다.

미 법무부는 플리바겐 합의에 따라 권씨가 최종 형량의 절반을 복역하고 플리바겐 조건을 준수할 경우 이후 국제수감자이송 프로그램을 신청하더라도 반대하지 않기로 했다. 이에 권씨는 최종 형량의 절반 복역 후 본인 요청에 따라 한국으로 송환될 가능성이 있다.

권씨는 미국 내 형사재판과 별개로 한국에서도 자본시장법 위반 등 혐의로 입건된 상태다. 권씨는 몬테네그로에서 체포된 후 미국이 아닌 한국으로 송환돼야 한다고 주장했으나 결국 미국으로 송환됐다.

앞서 2022년 테라폼랩스의 테라·루나 코인의 가치가 갑작스레 90% 이상 급락해 전 세계적으로 피해자가 발생했다. 피해액은 58조원으로 추정된다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이부진 장남, 서울대 수시 합격…이재용 후배 되나
[단독] 자율주행 벤치마킹?… 현대차, 테슬라 특허 분석 의뢰
쿠팡 틈새 파고드는 C커머스… 법무·물류·결제 ‘몸집 키우기’
고용 한파… 대기업 일자리 8만1000개 감소, 사상 최대폭
‘UDT’ 조웅 감독 “위안받고 웃을 수 있는 드라마 만들겠다”
[단독] 경찰, 윤영호가 진술한 여야 5명 중 3명 우선 수사
“월급 모아 어림없는 결혼·출산·내집마련”… 株테크 승부
15억 내면 영주권 ‘트럼프 골드카드’… ESTA 신청자는 소셜미디어 검열
국민일보 신문구독