시사 전체기사

이부진 장남, 서울대 수시 합격…이재용 후배 되나

입력:2025-12-12 06:46
수정:2025-12-12 07:00
공유하기
글자 크기 조정
이부진 호텔신라 사장. 연합뉴스

이부진 호텔신라 사장의 장남 임동현군이 서울대 경제학부 수시모집 전형에 합격한 것으로 알려졌다.

12일 교육계에 따르면 임군은 전날 발표된 서울대 2026학년도 수시모집 전형 합격자 명단에 이름을 올린 것으로 전해졌다. 임군이 최종 등록을 마치면 서울대 경제학부 26학번으로 입학하게 된다. 합격자 등록 기간은 이달 15~17일이다.

삼성가에서는 이재용 삼성전자 회장이 서울대 동양사학과 87학번이다. 임군이 입학하면 이 회장과 39년 차이 나는 서울대 후배가 된다.

임군은 초·중·고등학교 과정을 모두 국내에서 밟은 것으로 전해졌다. 중·고교 시절 내내 전교 상위권 성적을 유지한 데다가 수학 성적이 우수해 ‘이과 전향설’이 나오기도 한 것으로 알려졌다.

앞서 임군은 2026학년도 대학수학능력시험에서 1개만 틀린 것으로 알려져 화제가 됐다. 임 군의 성적은 박선영 전 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장이 이달 초 자신의 페이스북에 관련 내용을 공유하며 알려졌다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 문정부 민주, 윤정부 국힘… 정권따라 줄 바꾼 통일교
“5년간 최소 58만명 부족”… ‘의대 쏠림’에 신기술 인력난
15억 내면 영주권 ‘트럼프 골드카드’… ESTA 신청자는 소셜미디어 검열
1년간 200% 오른 SK하이닉스… 코스피 대형주 ‘투자경고’ 속출
[단독] 자율주행 벤치마킹?… 현대차, 테슬라 특허 분석 의뢰
쿠팡 틈새 파고드는 C커머스… 법무·물류·결제 ‘몸집 키우기’
고용 한파… 대기업 일자리 8만1000개 감소, 사상 최대폭
‘UDT’ 조웅 감독 “위안받고 웃을 수 있는 드라마 만들겠다”
국민일보 신문구독