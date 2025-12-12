한센병 상처 파내던 몽땅칼로 희망 새기다…할아버지의 눈물 [아살세]

한센병 때문에 소록도 평생 격리

어르신들, 아픔과 슬픔 조각 회화에

담아…젊은 작가 함께 지내며 우정 나눠

“상처 제거하던 몽땅칼로 행복 채우시길”

“한센병 때문에 초등학교도 다니지 못하고 섬에 격리됐는데, 이 나이에 좋은 미술 선생님을 만나 감사할 따름입니다.”

소록도 어르신들이 편치 않은 손으로 조각한 조각 회화 작품들. 신은정 기자

있습니다. 최근 전시회장에서 만난 손씨는 “사정이 넉넉지 않은 대학원 휴학생 작가이다 보니 이번 전시회에는 소록도 어르신들을 모시지 못했다”고 겸연쩍은 미소를 지었습니다. 아크릴 회화보다 재료비가 세 배가량 더 드는 조각회화 작품을 위해 손씨는 청년예술가를 지원해주는 인천문화재단의 후원을 받았습니다.

손수정 작가가 지난 여름 소록도에서 어르신들에게 인상주의 화풍 그림을 알려드리고 있다. 손 작가 제공

한 달 한 번씩 멀리 떨어져 아이들과 면회하던 소록도 입구에 있는 수탄장 모습.

고 김영설 어르신이 수탄장 모습을 그린 작품. 남포미술관 제공

소록도 한센인 박물관에 전시된 몽땅칼. 손수정 작가 제공

손수정 작가가 어르신들 조각 회화 작품 앞에 서 있다. 신은정 기자

손수정 작가가 지난 10월 소록도에서 어르신들에게 조각 회화 기법을 알려드리고 있다. 손 작가 제공

소록도 어르신들이 조각 회화를 하는 모습. 손수정 작가 제공

해록예술회원들이 올해 전남미술제 참가해 작품을 관람하는 모습. 남포미술관 제공