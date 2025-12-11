용인서 40대 투신 사망…9세 아들 차량서 숨진 채 발견
“주식으로 2억 잃어” 신변 비관
아들 살해한 뒤 투신 가능성 무게
경기 용인시에서 40대 남성이 9세 아들을 살해한 뒤 아파트에서 투신한 것으로 추정되는 사건이 발생했다.
11일 경찰에 따르면 이날 오후 5시55분쯤 용인시 기흥구 한 아파트에서 “사람이 떨어졌다”는 119 신고가 접수됐다.
출동한 경찰과 소방당국은 아파트 20층에서 추락해 숨진 것으로 보이는 40대 A씨를 발견해 시신을 수습했다.
경찰은 A씨의 바지 주머니에서 차량 키를 확인하고 주차장으로 이동해 A씨 차량을 발견했다.
차량 뒷좌석에서는 아들 B군(9)의 시신이 발견됐으며, B군의 배 위에는 검정 비닐봉지 두 개가 놓여 있었다고 경찰은 전했다.
검안의는 B군의 사인을 ‘경부 압박에 의한 질식사’로 추정했다. 경찰은 이를 토대로 A씨가 아들을 목 졸라 숨지게 한 뒤 투신했을 가능성에 무게를 두고 있다.
CCTV 분석 결과 A씨는 이날 오후 특수학교에 다니는 아들을 차로 데려온 뒤 과거 거주하던 아파트 주차장에 차량을 세우고 건물로 올라간 것으로 확인됐다. 경찰은 아들을 데리고 이동한 과정에서 제3자 개입 정황은 없다고 밝혔다.
A씨는 최근 가족에게 “주식으로 2억원을 잃었다”며 신변을 비관하는 말을 한 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “A씨가 신변을 비관하고 극단적 선택을 한 것으로 추정한다”며 “B군의 사망 시점과 장소 등 정확한 경위를 조사하고 있다”고 전했다.
용인=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사