BAT로스만스, 취약계층 ‘크리스마스 든든박스’ 지원
BAT로스만스는 지난 9일 서울 중구구민회관에서 한부모가정과 독거노인의 겨울나기를 돕는 ‘크리스마스 든든박스’ 임직원 봉사활동을 진행했다고 11일 밝혔다.
지난해 처음 시작된 든든박스 봉사는 명절·연말 등 소외되기 쉬운 취약계층에 경제·정서적 지원을 제공하는 사회공헌 프로그램이다. 올해는 대한사회복지회와 BAT로스만스 임직원 등 40여 명이 참여해 방한용품과 식료품 등으로 구성된 겨울 선물 꾸러미를 300세트 제작했다.
임직원들은 ‘시크릿 산타’로 참여해 물품 분류부터 포장까지 전 과정을 직접 맡았다. 선물 세트에는 방한 장갑, 극세사 담요, 건강기능식품, 생필품과 장기 보관이 가능한 간편식 등이 포함됐다. 완성된 든든박스 300세트는 중구청을 통해 지역 한부모가정과 독거노인에게 전달됐다.(사진=BAT로스만스 제공)
최현규 기자 frosted@kmib.co.kr
