크래프톤, 스팀에서 배급사 할인… 출시 예정작 공개도

크래프톤이 게임 유통 플랫폼 스팀에서 진행하는 ‘스팀 배급사 할인’에 참여해 다양한 타이틀에 대한 할인 혜택과 함께 출시 예정작을 공개했다.

이번 행사는 크래프톤 및 산하 크리에이티브 스튜디오들이 함께 참여하는 대규모 할인 캠페인이다. 스팀에서 서비스 중인 크래프톤 PC 타이틀이 한데 모여 이용자에게 폭넓은 선택지를 제공한다. 특히 일부 타이틀은 크래프톤 합류 이후 처음으로 할인에 참여한다.올해 크래프톤 퍼블리싱 라인업에 새롭게 합류한 리듬 액션 게임 '하이파이러시(Hi-Fi RUSH)'는 이번 행사를 통해 40% 할인을 적용했다. 서바이벌 호러 게임 '칼리스토 프로토콜(The Callisto Protocol)'은 85% 할인으로 역대 최저가다. 이 밖에도 크래프톤 산하 크리에이티브 스튜디오들이 개발한 캐주얼, 액션, 슈터, RPG 등 다양한 장르의 타이틀이 참여했다.크래프톤은 이번 세일을 통해 신규 타이틀과 앞으로 출시될 기대작들도 함께 소개했다. 올해 출시된 '미메시스(MIMESIS)'와 '마이 리틀 퍼피(My Little Puppy)'를 비롯해, 개발 중인 주요 신작인 'PUBG: 블랙버짓(PUBG: Black Budget)', '어센드투제로(Ascend to ZERO)', '라이벌즈 호버 리그(Rivals Hover League)' 등의 정보를 스팀 내에서 확인할 수 있다.PUBG: 블랙버짓은 클로즈드 알파 테스트가 진행 중이다. 이용자들은 사전 체험을 통해 게임을 먼저 경험할 수 있다. 어센드투제로(Ascend to ZERO)도 오는 28일 오후 5시까지 오픈 플레이 테스트를 진행하고 있다. 이용자는 별도의 승인 절차 없이 스팀에서 무료로 다운로드해 바로 참여할 수 있다.크래프톤의 배급사 할인은 오는 11일 오전 2시부터 18일까지 총 일주일간 진행한다. 행사에 대한 자세한 내용은 스팀 내 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.