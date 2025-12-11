스마일게이트, ‘이클립스: 더 어웨이크닝’ 시네마틱 티저 영상 공개

스마일게이트는 엔픽셀에서 개발한 신작 MMORPG ‘이클립스: 더 어웨이크닝’의 핵심 스토리를 담은 시네마틱 티저 영상을 공개했다고 11일 밝혔다.

이날 공식 유튜브 채널에서 공개된 2분 30초 분량의 시네마틱 영상은 웅장한 스케일과 역동적인 연출로 게임의 핵심 주제인 ‘인간의 자유 의지’를 담았다. 영상에서는 이클립스 세계관 속 고대 사제 ‘세라하’가 붕괴한 낙원 ‘에데리온’을 떠나 성역 ‘성소’에 도달하고 운명의 매개인 '누미믹스 파편'의 힘이 발현되는 순간을 담으며 서사의 시작을 알렸다.이클립스는 내년 출시를 목표로 개발 중이다. PC와 모바일 등 크로스 플랫폼으로 출시한다. 스마일게이트는 게임의 세계관과 주요 콘텐츠를 티저 페이지와 공식 유튜브 등 소셜 채널을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.스마일게이트 메가포트 부문 신재익 이사는 “시네마틱 티저 영상은 이클립스의 세계관과 서사를 처음 소개하는 영상으로, 게임의 분위기와 방향성을 전달하기 위해 제작했다”고 밝혔다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지