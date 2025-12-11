시사 전체기사

[속보] 이 대통령, 전재수 해수부 장관 면직안 재가

입력:2025-12-11 17:04
수정:2025-12-11 17:05
공유하기
글자 크기 조정

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
문형배 “계엄 1년 지났는데 한 사건도 선고 안 돼”
부천 시장 트럭 돌진 피해 20대 3명에 새 생명 [아살세]
“눈물 닦으며 본전 와서 탈출”…물타기 하다 대주주 된 개미
광주대표도서관 공사장 붕괴…1명 사망 추정·3명 매몰
천안 층간소음 살해범 ‘47세 양민준’ 신상정보 공개
“다른 남자 만날까봐” 아내 얼굴에 끓는 물 부은 40대 남성 검거
조주빈, 미성년자 성폭행 징역 5년 추가…총 47년
“내란 사과, 극우 절연” 사과 상자 보낸 혁신당…국힘, 돌려보내
국민일보 신문구독