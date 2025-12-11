대전시·기보, 지역 중소벤처기업 성장 지원한다

최성아(왼쪽) 대전시 정무경제과학부시장과 박주선 기술보증기금 전무이사가 11일 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 대전시 제공

협약은 시의 실증지원사업과 기보의 기술금융 인프라를 연계해 기업의 신기술, 시제품의 실증부터 시장진출까지 이어지는 전주기 성장지원체계를 강화하기 위해 마련됐다.

양 기관은 앞으로 기획자금 보증과 실증비용 지원, 사업화 자금 보증 등을 3단계로 나눠 지원한다.

3단계는 실증에서 성과를 입증한 기업 중 우수기업을 선별해 기보가 최대 30억원까지

최성아 시 정무경제과학부시장은 “혁신기술기업들이 기술개발부터 실증, 사업화까지 지원받을 수 있게 됐다”며 “앞으로도 민간 협력을 확대해 기업의 실증성과가 시장성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.