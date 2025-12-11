킨텍스, 취약계층에 방한 이불 지원…“상생가치 실천”

중증장애인생산품으로 전달

“사회공헌활동 더욱 확대”

2025 동절기 따뜻한 겨울나기 방한물품 이불 지원 전달식. 킨텍스 제공

이번 사업은 경기도 내 장애인 가정의 생활 안전을 강화하고 지역사회와의 상생 가치를 실천하기 위해 마련됐다. 킨텍스는 한국장애인개발원, 한국장애인복지관협회와 협력해 방한 이불을 경기북부 장애인 복지관을 통해 총 180곳에 전달했다.