영진전문대-대구소방안전본부 인력양성 MOU
영진전문대학교는 11일 대구소방안전본부와 전문 응급구조 인력 양성을 위해 산학협력 업무협약을 체결했다.
협약식에는 대구소방안전본부 엄준욱 본부장, 영진전문대 최재영 총장, 응급구조과 교수진 등이 참석했다. 양 기관은 협약을 통해 응급구조사 양성과정 운영 협력, 현장 실습과 교육 지원 확대, 응급구조 분야 공동 연구, 교육 콘텐츠 개발·공유, 재난 대응 전문 인력 양성 등 대구지역 응급구급서비스 향상을 위해 함께 협력하기로 했다.
대구소방안전본부는 소속 소방공무원 가운데 응급구조사 교육수요자를 선발해 영진전문대에 위탁하고 영진전문대는 실무 중심의 교육 프로그램과 교육장, 전문 강사진을 제공해 체계적인 교육을 지원할 예정이다. 또 영진전문대 학생들이 실제 재난·구급 현장 실습에 참여할 수 있도록 양 기관이 긴밀한 협력체계를 구축하기로 했다.
최재영 총장은 “대구 시민의 생명을 지키는 최전선에서 활약하는 소방공무원들이 전문 역량을 높일 수 있도록 최고의 교육환경과 전문성을 기반으로 실질적인 도움이 되는 교육과정을 운영하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
