‘지역 매력 알린다’ 충남도, 중국 관계자 초청 행사
충남도가 정부의 중국인 단체 관광객 비자 면제 정책에 발맞춰 한중 간 관광·산업 교류 활성화에 나섰다.
도는 오는 13일까지 태안, 보령, 예산에서 태안국제원예치유박람회 등 지역의 대표 박람회와 산업·문화관광 현장을 소개하는 홍보 프로그램을 추진한다고 11일 밝혔다.
주한 허베이(河北)총상회, 남방항공, 인바운드 여행사, 신화사·인민망 등 언론사, 주한 중국정부 주재관 등 10개 기관 관계자 38명을 초청해 지역의 산업·투자 환경과 관광자원, 해양·문화 콘텐츠 등을 소개한다.
또 중국 여행·언론 관계자들을 대상으로 태안국제원예치유박람회, 섬비엔날레, 보령머드박람회 등을 집중적으로 알릴 계획이다. 예산 추사기념관과 대천 김 공장, 태안해양치유센터 등을 방문해 다양한 체험 기회도 제공한다.
윤주영 도 투자통상정책관은 “중국 경제·언론·여행업계 인사들에게 지역의 산업 잠재력과 관광지를 직접 소개하는 좋은 기회”라며 “새로운 관광 자원과 지역 산업이 중국 시장과 연계될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
