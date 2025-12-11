‘인산인해’ 대전 성심당 방문객 흐름, AI로 파악한다

대전 중구, 기업 관계자들이 전날 대전 성심당 본점 앞에서 라이다 센서 기반 유동인구 분석 기술 시연회를 진행 중인 모습. 대전 중구 제공

이날 선보인 라이다 센서는

360도 방향을 스캔하며 사람의 동선과 혼잡도를 실시간으로 분석했다.

특히 센서가 각도 조정 없이도 약 100m 내의 사람·사물의 이동 경로를 동시에 파악할 수 있어 상권 분석, 인파 안전관리 등

에도 폭넓게 활용 가능하다.