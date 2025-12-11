특검 출석한 문지석 검사

시사 전체기사

쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건에서 외압 의혹을 폭로한 문지석 검사가 11일 서울 서초동 안권석 특별검사팀 사무실에서 참고인 신분으로 출석하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

