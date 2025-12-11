부산시, 원도심 재도약 시동… 생활권 기반 맞춤형 도시전략 착수
원도심 맞춤형 발전전략 수립 본격화
생활권 단위로 도시문제 구조적 해법 모색
주민 참여 기반…15분도시 확산 전략 마련
부산시가 침체한 원도심의 구조적 문제를 해결하기 위해 생활권 단위의 맞춤형 도시전략을 본격 가동한다.
부산시는 중·서·동·영도·부산진·남구 등 원도심권을 대상으로 한 생활권계획 수립에 들어갔다고 11일 밝혔다. 지난해 강동권에 이어 두 번째다.
원도심은 인구 유출, 빈집 증가, 기반시설 노후화, 상권 침체 등 도시 쇠퇴 문제가 누적돼 온 지역이다. 시는 단편적 재생사업으로는 해결에 한계가 있다고 보고 시민의 일상적 활동 범위인 ‘생활권’을 기준으로 맞춤형 발전 전략을 마련하기로 했다. 생활권은 통근·통학·여가·공공서비스 이용 등이 이뤄지는 생활 단위를 의미한다.
시는 지난달 25일 용역에 착수해 이달부터 기초조사와 실태 분석에 들어갔다. 지역별 특성을 세밀하게 파악해 고지대 기반시설 정비와 주거환경 개선, 연안·해양문화 자원 활용, 북항재개발 및 철도재배치와 연계한 활성화 전략 등을 도출할 계획이다. 도시 중심 기능 강화를 위해 국제금융·업무·무역 거점 육성 방안도 검토한다.
생활권계획은 도시기본계획 아래에서 권역별 공간 구조와 발전 방향을 구체화하는 상위 전략이다. 15분도시 정책 역시 이 계획 틀 안에서 연계된다. 시는 생활권 단위로 도시의 큰 방향을 설정하고, 15분도시는 그 안에서 사회간접자본(SOC) 확충, 보행환경 개선 등 주민 생활반경 안의 구체적 실행 과제를 추진하는 방식으로 체계를 정리하고 있다.
시는 이번 생활권 계획을 주민 참여 기반의 상향식 계획으로 수립한다. 내년 상반기부터 청년·주민·자치구가 참여하는 주민참여단을 운영해 생활 방식과 지역 수요를 계획에 반영할 예정이다. 이를 통해 원도심 지역에서 체감할 수 있는 생활SOC 확충, 보행 접근성 개선, 지역별 맞춤형 도시공간 전략 등을 마련한다는 방침이다. 또 15분도시 조성·확산 전략과 자연스럽게 연계해 정책 효과를 높일 계획이다.
앞서 시는 2023년 12월 강동권 생활권계획 수립에 먼저 착수해 동서 균형발전 전략을 준비하고 있다. 내년 상반기에는 공청회를 거쳐 강동권 계획을 확정한다. 박형준 부산시장은 “원도심에 활력을 불어넣고 지역 불균형을 해소할 수 있도록 생활권 단위의 전략을 정교하게 마련하겠다”며 “지속가능한 도시성장 기반을 강화해 글로벌 허브도시로 도약하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
