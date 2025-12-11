세종시, 지역 유망기업 4곳과 1921억원 투자협약 체결

최민호(가운데) 세종시장과 지역 유망기업 관계자들이 11일 투자협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 세종시 제공

협약에 따라 오캄바이오·덕산코트랜·로가·동남 등

4개 기업은 2028년까지 세종시 전동일반산단과 스마트그린산단, 벤처밸리, 테크밸리 등 지역 산업단지 내 3만여㎡ 부지에 공장을 신설하거나 투자를 추진한다.

오캄바이오는 전동면 전동일반산단 1만540㎡ 부지에 1396억원을 들여 의약품 제조공장을 짓는다.

덕산코트랜은 소정면 스마트그린산단에 300억원을 투자해 데이터센터·에너지저장장치(ESS) 등에 활용되는 냉동공조장비 생산 공장을 신축하고,

로가는 전동면 벤처밸리에

건강기능식품 제조공장을 신설한다.

동남은 집현동 세종테크밸리에 95억원을 투자해 공장 내 공기조화장치 제조공정과 도시농업 스마트팜 시설을 구축한다.

최민호 세종시장은 “기업들의 안정적인 정착과 성장을 돕는 맞춤형 지원체계를 강화하고, 전략산업 중심의 투자유치 활동을 지속하겠다”고 말했다.