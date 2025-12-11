경남도, 글로벌 초격차 기술개발 국비 예산 4760억 원 확보

경남도청

확보한 예산은 산업 전반의 인공지능(AI) 대전환, 첨단기술 개발, 차세대에너지 신산업 육성, 스타트업 성장 인프라 확충 등 4대 분야에 중점 투자한다.

제조업 AI 혁신기술 개발을 위한 ‘경남형 피지컬 AI 기술개발 및 실증’(666억 원), 최고 수준의 세계적인 AI 인재를 양성하기 위한 ‘AI 이노베이션 아카데미 구축’(73억 원)에 나선다.

SMR) 혁신제조 국산화 기술개발(81억 원), SMR 제조부품 시험검사 지원센터 건립(5억원) 등이 추진된다.