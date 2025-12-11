여성 생애주기를 ‘하나의 흐름’으로… 서울시여성가족재단의 ‘조용한 혁신’

박정숙 서울시여성가족재단 대표이사 인터뷰

일·돌봄·안전 잇는 새로운 공공 플랫폼 도약…현장 반영한 ‘생활밀착형 정책’ 눈길

“AI 시대, 여성과 가족을 위한 공공서비스 새 모델 만든다”



박정숙 서울시여성가족재단 대표이사가 11일 서울여성프라자에서 진행된 국민일보와의 인터뷰에서 재단의 핵심 정책 방향을 설명하고 있다. 서울시 여성가족재단 제공

서울시여성가족재단은 서울시의 성평등 정책과 가족정책을 연구·개발하고 관련 사업을 수행하는 공공재단이다. 1999년 설립 이래 여성의 경제·사회 참여 확대, 일·생활 균형 지원, 가족 돌봄 정책 강화, 성폭력·가정폭력 예방 등을 목표로 다양한 정책 연구와 프로그램을 추진해 왔다.

일상의 부담을 덜어내면서 돌봄과 안전, 일과 경력의 흐름을 이어주는 노력이다.

박정숙 서울여성가족재단 대표가 중랑서울장미축제에 마련된 아동 돌봄 체험부스에서 아이들과 소꿉놀이 활동을 하며 눈높이를 맞추고 있다. 재단의 미래 돌봄 정책 방향을 시민들에게 소개하는 자리였다.

박정숙 대표가 저출생 대응과 미래 돌봄 체계 구축 등 재단의 주요 과제를 설명하며 변화의 필요성을 강조하고 있다.

서울여성가족재단이 운영하는 ‘잇츠 IT’s 스터디’ 3기 킥오프 행사 현장. 박정숙(가운데) 대표가 디지털 역량 강화를 위한 프로그램 참가자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

내년부터 재단은 AI(인공지능) 시대를 대비한 ‘스마트우먼 프로젝트’를 본격 추진한다. 돌봄 수요 예측, 안전 취약지 분석, 여성 경력관리 등 다양한 분야에 AI 기술을 접목해 새로운 공공서비스 모델을 실험할 계획이다. 조용하지만 꾸준한 변화가 도시 전체의 흐름을 바꿀 수 있다는 믿음이 이 프로젝트의 바탕에 있다.

서울시여성가족재단이 운영한 체험형 일자리 홍보 부스에서 박정숙(가운데) 대표와 재단 관계자들이 방문한 시민들과 대화를 나누고 있다. 재단은 축제 현장에서 시민 참여형 프로그램으로 여성 일자리 정책을 소개했다.