안귀령 “김현태, 허무맹랑 주장으로 내란 희화화”
김현태 ‘총구 잡은 것, 연출’ 주장에…
“명예훼손에 단호히 법적 조치”
안귀령 대통령실 부대변인은 “김현태 전 707특수임무단장이 허무맹랑한 주장으로 내란을 희화화하고 있다”고 밝혔다. 비상계엄 선포 당일 안 부대변인이 계엄군 총구를 잡은 것이 미리 연출된 행위라는 김 전 단장 법정 주장을 반박하고 나선 것이다.
안 부대변인은 11일 페이스북에 쓴 글에서 “윤석열의 계엄 선포 당일 저는 어떠한 계산도 없이 오직 내란을 막아야 한다는 절박함으로 행동했다”며 “이는 여러 차례 인터뷰에서 일관되게 밝혀온 사실”이라고 말했다.
이어 “김현태는 내란에 가담했음에도 국회, 헌법재판소 등에서 여러 차례 사실과 다른 주장을 하거나 진술을 번복했다”며 “김현태의 말을 믿을 국민은 없다”고 일침을 놓았다.
안 부대변인은 “그럼에도 김현태의 주장이 저의 명예를 훼손하는 것은 물론이고 내란의 진실을 호도하고 있기에 단호하게 법적 조치할 것임을 알려드린다”고 강조했다.
그러면서 “덧붙여 김현태의 비상식적인 주장이 검증 없이 보도되거나 확산되어 내란의 진실을 둘러싸고 혼란을 조장하는 일이 없길 바란다”고 당부했다.
앞서 김 전 단장은 지난 9일 김용현 전 국방부 장관 등의 내란중요임무종사 혐의 속행 공판에서 안 부대변인이 계엄군 총구를 잡았던 상황이 미리 연출된 것이라 주장한 바 있다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사