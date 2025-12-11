경주시, 제이텍워터와 물정화 기술 이전·사업화 협약
경북 경주시는 지난 10일 대구·경북 대표 물 기업인 제이텍워터와 ‘경주시 물정화 기술 1호 GJ-R 공법’의 기술이전 및 사업화 추진 협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
협약식에는 최윤이 제이텍워터 대표를 비롯한 관계자들이 참석해 기술 협력과 공동 사업화 의지를 다졌다.
시는 이번 기술이전 협약을 통해 하·폐수 처리뿐 아니라 물 산업 전반에서 기술 혁신을 주도할 것으로 전망한다.
제이텍워터는 대구 물산업 클러스터 입주기업으로, 전기분해 기반 살균·소독 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 보유하고 있다.
전해수 순환방식의 전극 무세정 차아염소산나트륨 발생장치를 제작하며 저농도(0.8%·무격막식)와 고농도(12%·격막식) 발생장치를 모두 생산하는 국내 유일 기업으로 평가된다.
시는 전국 지자체 가운데 유일하게 수질연구팀을 운영하며, GJ-R 공법과 GK-SBR 공법 등 자체 수처리기술을 개발해 왔다. 이러한 기술을 기반으로 해외 콜롬비아 정수처리 등 4건, 국내 서울 강북 아리수정수센터 외 14건 등 다수의 적용 실적을 확보하며 경쟁력을 인정받았다.
주낙영 경주시장은 “이번 협약이 지역 경제 활성화와 함께 국내외 물 산업에서 우리 시 기술의 확산을 견인하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
