시사 전체기사 [속보] 대통령실, 전재수 사의 수리 예정 입력:2025-12-11 11:12 수정:2025-12-11 11:15 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 2 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘통일교 금품 의혹’ 전재수, 해수부 장관 사의 표명 2 “내란 사과, 극우 절연” 사과 보낸 혁신당…국힘, 돌려보내 3 민생 외면에 냉담한 평가… 정 ‘호남만 긍정’ 장 ‘TK도 부정적’ 4 [단독] 통일교-친명 연결고리 지목 임종성 “천정궁 초대 거절…물타기 시도” 5 李 지지율 60% 육박하지만 지방선거 민심은 접전… 왜? 해당분야별 기사 더보기 1 경매 나오는 아파트·상가↑… “더 못 버텨” 눈물의 영끌족 2 [단독] 쿠팡, 구독 해지시 무료이용권 제공 중단…탈퇴 절차 간소화 3 ‘청문회 일주일 앞두고…’ 미국인으로 대표 바꾼 쿠팡 4 축의금 평균 10만원 돌파… 5년만에 배↑ 5 카톡 친구탭 다음주 복원…이르면 15일부터 해당분야별 기사 더보기 1 ‘계엄군 총구 잡은 안귀령’은 연출된 장면?…법정 증언 2 부양비 제도 내년 1월부터 폐지… 자식 연 끊겨도 의료급여 받는다 3 [단독] 진품이냐 가품이냐, 미궁 빠진 이우환 그림… 국과수 “감정 불가” 4 ‘긴급체포’ 조지호, 직무 정지 후에도 ‘1억6000만원’ 연봉 수령 5 30대 ‘쉬었음’ 역대 최대… 줄지 않는 2030 ‘취포족’ 해당분야별 기사 더보기 1 오픈AI “안드로이드서 챗GPT 오류 발생…복구 완료” 2 토트넘 6만 팬 기립 박수…‘레전드’ 손흥민 작별 인사 3 마차도 노벨상 받는 날에…美 베네수 유조선 나포, 마두로 흔들기 4 “중국, 서해에 16개 구조물 설치”…CSIS, 中 ‘회색지대 전술’ 비판 5 1만6000원 중고 돼지 저금통에서…쏟아진 ‘300만원’ 해당분야별 기사 더보기 1 조폭 연루설에 조세호 ‘유퀴즈’ ‘1박2일’ 하차 2 SNL부터 쌓아온 찰떡 케미… “이렇게 편하고 재밌을 수가” 3 공대생→미코→배우…서민주 “‘정보원’ 첫 주연 감격, 계속 도전” 4 “놀라운 10년 여기는 내 집”… 손흥민, 토트넘서 작별 인사 5 박나래 방송활동 잠정 중단… 불법 의료행위 논란 확산 해당분야별 기사 더보기 1 “갈매기 지분도…”상반기 국내 과자 판매량 1위는? 2 올해 한국인이 가장 많이 사용한 앱은 ‘이것’ 3 ‘한국의 엘리자베스 테일러’ 김지미, 미국서 별세…향년 85세 4 마트서 일하던 美 88세 노인…25억원 기부 받았다 5 ‘한국의 엘리자베스 테일러’ 김지미, 미국서 별세 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “내란 사과, 극우 절연” 사과 상자 보낸 혁신당…국힘, 돌려보내 ‘수능영어 쇼크’ 후폭풍… 평가원장 사임에 수능폐지 목소리 경매 나오는 아파트·상가↑… “더 못 버텨” 눈물의 영끌족 李 “2심부터”라지만… 사법부 “내란전판 자체가 위헌 소지” ‘내란 청산 공감’ 중도층, 독단적 팬덤 정치엔 등 돌렸다 [단독] 진품이냐 가품이냐, 미궁 빠진 이우환 그림… 국과수 “감정 불가” 철도 노사 잠정 합의…KTX 등 열차 정상 운행 한은 “고환율 70%는 수급 탓… 해외투자 주요 배경” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요