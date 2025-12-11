‘놀이로 한글 배운다’ 한글놀이터 세종관 개관
세종시는 11일 한글의 매력을 접할 수 있는 한글놀이터 세종관을 개관했다고 밝혔다.
한글놀이터 세종관은 국립한글박물관과 세종시문화관광재단, 시가 협력해 조성한 어린이 한글 체험 공간이다. 국립한글박물관의 실감형 한글체험전시를 지역 특색에 맞춰 재구성했다.
전시 구역은 ‘말랑통통 마을의 풍경’, ‘친구야! 한글놀이터에서 놀래?’, ‘꿈꾸는 나의 방’ 등 3개 주제로 구성됐다.
각 구역에서는 한글의 자음과 모음을 탐구하고 소리와 모양의 관계를 놀이로 체험하며 창제 원리를 자연스럽게 익힐 수 있다.
매주 화요일∼일요일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되며, 월요일과 매년 1월 1일, 설날·추석 당일은 휴관한다. 8세 이하 어린이와 동반가족은 무료로 입장하면 된다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
