경기도 ‘AI 사랑방’ 노인 돌봄의 새로운 모델 제시
포천시 관인면 운영 1년 만에 3010명 방문
어르신 웃음·건강 찾아 정서 회복 큰 기여
경기도가 도입한 ‘AI 사랑방’이 운영 1년 만에 3010명의 방문을 기록하며 고령층 건강·정서 돌봄의 새로운 지역 모델로 자리 잡고 있다.
경기도는 지난해 12월 3일 인공지능 기반 노인 돌봄 인프라를 확충하기 위해 포천시 관인면 작은도서관에 ‘AI 사랑방’을 조성했다.
AI 사랑방에는 스마트 터치 테이블, 스텝 운동 매트, 증강현실 운동학습 기기 등 인지 및 신체 활동을 돕는 장비를 설치해 어르신들이 실내에서도 놀이처럼 치매 예방과 활동량을 늘릴 수 있도록 지원한다.
디지털 기기 사용이 어려운 고령층을 위해 교육용 키오스크와 스마트폰 활용 교육 프로그램도 운영해 디지털 격차 해소에 기여했다.
사랑방이 조성된 포천시 관인면의 65세 이상 인구는 1205명으로 관인면 전체 인구의 48.5%에 달하며, 도내 읍면동 중 노인인구 비율은 최고 수준이다.
이는 경기도 전체 노인인구 비율인 17.5%의 약 2.8배에 달하는 높은 수치로, 특히 병원이 없는 관인면에는 보건지소와 약국 1개뿐이라 사랑방 같은 건강·정서 증진기관이 절실했다.
이에 조성된 포천시 관인면 AI 사랑방은 의료 인프라가 부족한 초고령 지역에서 큰 호응을 얻어 누적 3010명이 방문했다는 성과를 기록했다.
실제로 이곳에서는 멀티미디어 건강 프로그램 20회, 스마트폰 교육 12회 등 다양한 활동이 진행되며 어르신들의 생활 활력이 높아졌다는 평가가 나오고 있다.
도는 사랑방 운영과 더불어 AI 기술을 활용한 다층적 노인 돌봄 체계를 구축하고 있다.
‘AI 노인말벗서비스’는 65세 이상 노인에게 매주 정해진 시간에 AI가 전화를 걸어 안부를 묻는 사업으로, 최근 2년간 37만6972건의 서비스를 제공했다. 위기 상황이 감지되면 사회서비스원 직원이 직접 확인하고 복지 연계를 이어가는 방식이다.
노인 학대 재발 방지를 위한 ‘AI 어르신 든든지키미’도 확대되고 있다. 고위험군 150명을 대상으로 AI스피커가 위험 음성을 감지해 112 또는 보호전문기관에 자동 신고하는 체계로, 현재까지 우울·낙상 등 106건의 사례가 처리됐다.
여기에 6개 시·군 545명에게 보급된 AI 돌봄로봇은 복약·수면·식사 알림과 대화 기반 정서 지원, 24시간 활동 감지 기능을 제공하며 생활 안전망을 보완하고 있다.
도 관계자는 “AI 사랑방의 첫해 성과를 기반으로 향후 더 많은 지역으로 돌봄 거점을 확대하고, 인공지능 기술을 활용한 노인 건강·안전 지원 모델을 지속적으로 고도화할 계획”이라고 밝혔다.
