경기도 ‘AI 사랑방’ 노인 돌봄의 새로운 모델 제시

포천시 관인면 운영 1년 만에 3010명 방문

어르신 웃음·건강 찾아 정서 회복 큰 기여

화면에 나오는 그림의 모양을 맞추는 게임을 즐기는 모습. 경기도 제공

경기도가 도입한 ‘AI 사랑방’이 운영 1년 만에 3010명의 방문을 기록하며 고령층 건강·정서 돌봄의 새로운 지역 모델로 자리 잡고 있다.

AI 사랑방에는 스마트 터치 테이블, 스텝 운동 매트, 증강현실 운동학습 기기 등 인지 및 신체 활동을 돕는 장비를 설치해 어르신들이 실내에서도 놀이처럼 치매 예방과 활동량을 늘릴 수 있도록 지원한다.

화면에 나오는 자신의 모습을 보며 게임을 하는 모습. 경기도 제공