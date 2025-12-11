케빈 해머, USGA 제68대 회장에 지명
브렌다 코지 퀸과 수지 웨일리 집행위원 선임
케빈 해머가 미국골프협회(USGA)의 제68대 회장에 지명됐다.
해머는 2026년 집행위원회에서 활동하게 된다. 프레드 퍼팔로부터 회장직을 물려받게 될 해머는 아메리칸 주니어골프협회 퍼스트팀 올아메리칸, 플로리다대학교팀 골프 선수, 그리고 USGA 챔피언십에 수 차례 출전한 경력이 있다.
이후 플로리다주 골프협회 집행위원회 위원으로 10년간 봉사했으며 2020년부터 2021년까지 2년간 회장을 역임했다. 현재 USGA 집행위원회 위원으로 5년째 활동 중이며 USGA 챔피언십 위원회 의장직도 맡고 있다. 또 보상 및 리더십 개발, 거버넌스, 국제팀 선정, 지명 위원회 위원으로도 활동중이다.
해머는 메릴린치에서 25년 이상 근무 경력이 있다. 현재 개인, 가족, 재단 및 프로 선수들의 투자를 관리하는 회사인 루빈, 해머, 이튼 &콘라드 자산관리그룹의 매니징 디렉터로도 재직중이다.
마이크 완 USGA CEO는 “케빈 해머를 USGA의 다음 회장으로 맞이하게 돼 매우 기쁘다”면서 “골프에 대한 그의 깊은 열정, 게임의 모든 수준에 걸친 경험과 관계, 그리고 우리 임무에 대한 변함없는 헌신을 한다는 점에서 미래 집행위원회를 이끌어갈 이상적인 인물이다. 우리는 함께 게임을 계속 발전시키고, 미래를 강화하며, 그 영향력을 심화시킬 것”이라고 말했다.
브렌다 코리 퀸과 수지 웨일리가 USGA 집행위원회 위원으로 선임됐다. 집행위원회는 협회의 정책 결정 및 거버넌스 이사회로서 전략적 및 재정적 감독을 제공하는 15명의 자원봉사자 그룹이다.
