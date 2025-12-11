인천시, 공촌정수장 소독 방식 개선…안전성 향상
인천시 상수도사업본부는 공촌정수장에서 염소 사용을 전면 중단하고 차아염소산나트륨을 활용한 새로운 소독 방식으로 수돗물을 생산·공급한다고 11일 밝혔다.
시 상수도사업본부는 이번 소독시스템 전환을 위해 지난해 12월부터 계획을 수립하고 투입 공정, 안정성, 소독 효율 등에 대한 반복 시험을 거쳐 필요 설비 구축 등을 모두 마무리했다.
차아염소산나트륨은 소금을 전기분해해 얻는 소독제다. 저장·취급 과정의 누출 위험이 사실상 없어 정수 시설의 안전성을 크게 높인다. 반대로 염소는 저장·취급 과정에서 누출 사고가 발생하면 가스 상태의 특성상 정수 시설을 넘어 주변 지역까지 퍼질 위험이 크다.
특히 차아염소산나트륨은 염소보다 배관 부식 우려가 적어 시설 관리에도 유리할 뿐 아니라 특유의 자극적 소독 냄새도 덜하다.
시 상수도사업본부는 차아염소산나트륨을 활용하는 소독시스템 전환으로 공촌정수장을 통해 급수되는 영종·서구지역과 강화지역 시민에게 더 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또 염소 누출 위험 등을 원천적으로 차단할 수 있는 기반도 갖추게 됐다.
시 상수도사업본부는 앞으로 고도정수처리 도입계획에 맞춰 수산·남동정수장까지 차아염소산나트륨 소독시스템 적용을 확대할 계획이다. 부평정수장은 이미 지난해 적용됐다.
장병현 시 상수도사업본부장은 “차아염소산나트륨 소독시스템은 정수장 운영 전반의 안전성과 시민 신뢰를 동시에 높일 수 있는 조치”라며 “앞으로도 시민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급을 위해 정수 공정 개선을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
