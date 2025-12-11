한동훈 “정동영, 통일부라서 통일교 만났나…안 가는 게 정상”
한동훈 전 국민의힘 대표가 정동영 통일부 장관을 향해 “통일부라서 통일교를 만난 건가”라며 11일 비꼬았다.
한 전 대표는 이날 페이스북을 통해 “저처럼 불러도 안 가는게 정상인데 ‘천정궁’까지 일부러 찾아갔다고 한다”면서 이렇게 밝혔다.
그러고는 “누가 일부러 거길 찾아가느냐”며 반문한 뒤 “이미 통일교 게이트는 활짝 열렸다”고 강조했다.
한 전 대표는 또 “법인격을 가진 종교단체도 헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다”는 이재명 대통령 최근 발언을 거론하며 “이재명과 통일교의 은밀한 만남 추진, 통일교 게이트의 핵심”이라고 주장했다.
정 장관은 이날 통일부 기자단에 배포한 입장문을 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장을 10분 동안 한 차례 만났을 뿐이고, 윤 전 본부장이 특별검사팀에서 진술한 금품 제공 정치인에 자신이 포함됐단 보도는 허위라고 주장했다.
통일부에 따르면 만남은 2021년 9월 30일 오후 3시쯤 경기도 가평 천정궁 통일교 본부에서 차담 형식으로 10분가량 진행됐다. 만남 경위를 두고는 “고교동창 김희수 평화통일지도자 전북협의회 회장 등 친구 7~8명과 함께 승합차로 강원도 여행을 다녀오던 중 동행자의 제안으로 가평 본부를 잠시 방문한 것”이라고 설명했다.
이어 “일행이 천정궁을 구경하는 동안 통일교 관계자의 안내로 천정궁 커피숍에서 윤영호 전 본부장과 3명이 앉아 10분가량 차를 마시면서 통상적인 통일 관련 이야기를 나눴다”고 덧붙였다.
